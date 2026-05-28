Dal 5 al 18 giugno 2026 il Mattatoio di Roma, negli spazi del Teatro 1 – La Pelanda in piazza Orazio Giustiniani 4, ospita “L’Incanto”, progetto espositivo di John Cascone e Veronica Cruciani a cura di Niccolò Giacomazzi.

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Promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, Azienda Speciale Palaexpo e Fondazione Mattatoio – Città delle Arti, la mostra è concepita come un’esperienza immersiva in cui installazione ambientale e video costruiscono un unico campo percettivo.

Installazione, video e natura

Il percorso si articola nell’installazione ambientale “Il Respiro”, che trasforma il Teatro 1 in un sottobosco attraversabile di alberi, luci, suoni e tende da campeggio, e nella proiezione video “L’Ignoto Sconosciuto Altrove”, articolata in quattro capitoli e nata da una ricerca in contesti urbani e naturali differenti.

“L’Incanto” non segue una narrazione lineare: spazio, suono e immagine si intrecciano per generare uno scarto continuo tra percezione, memoria e immaginazione, aprendo a nuove forme di relazione con il vivente.

Orari, ingresso e programma

La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 16.30 alle 19.30 (lunedì chiuso) con ingresso gratuito. Il video viene presentato ogni giorno in tre attivazioni, alle ore 16.30, 17.30 e 18.30.

In occasione del finissage del 18 giugno 2026 sarà presentato il catalogo della mostra, con progetto grafico di DITO Studio. Informazioni e aggiornamenti su www.mattatoioroma.it.

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