Dal 11 giugno al 2 agosto 2026 la Johyun Gallery di Busan ospita la mostra personale Where Threads Breathe dedicata all’artista coreano Kim Hong-Seuk (1935-1993), figura chiave dell’astrazione e della ricerca monocroma legata al movimento Dansaekhwa.

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In questa esposizione le serie Opening and Shutting e Germination mettono al centro un linguaggio visivo costruito con filo, tela e carta hanji al posto dei tradizionali strumenti pittorici. Il filo viene cucito sulla superficie in gesti ripetuti, creando trame dense e campi monocromi dove la materia trattiene energia e memoria.

Le opere di Kim non rappresentano forme compiute, ma stati in divenire: superfici apparentemente silenziose che vibrano di micro-movimenti, tensioni trattenute e di quel sentimento di han che attraversa la storia coreana. Nella serie Germination, la carta hanji viene applicata e strappata più volte, generando rilievi, crepe e impronte che trasformano il quadro in un vero paesaggio tattile.

Attivo dagli anni Settanta tra Busan e Seoul e presente in importanti rassegne internazionali, Kim Hong-Seuk ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del modernismo coreano. La mostra alla Johyun Gallery offre l’occasione di riscoprirne la ricerca attraverso una selezione di lavori che uniscono rigore formale, profondità spirituale e una forte dimensione processuale.

La galleria, situata in 171 Dalmaji-gil 65 beongil, Haeundae-gu, è aperta dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 18:30.