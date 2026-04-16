Dal 9 maggio al 13 settembre 2026 il Museo d’Arte Orientale di Venezia, a Ca’ Pesaro, ospita la mostra personale Keita Miyazaki – From Water To Form, in concomitanza con la 61ª Biennale di Venezia.

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Curato da Pier Paolo Scelsi, Ilaria Cera e Riccardo Freddo, il progetto mette in dialogo l’arte contemporanea giapponese con i tesori dell’Antico Oriente custoditi nel museo, che vanta una delle più importanti collezioni europee di arte giapponese del periodo Edo.

Un percorso tra acqua, rito e artigianalità

Al centro dell’esposizione c’è l’acqua, intesa come principio generativo e forza trasformativa, elemento che accomuna la cultura giapponese e l’identità stessa di Venezia. Le opere di Miyazaki esplorano un ciclo continuo di dissoluzione e rinascita, in cui la materia viene modellata, erosa e rigenerata.

L’artigianalità è intesa come pratica rituale: gesto, tempo e tecnica diventano strumenti di conoscenza. Le sculture instaurano un dialogo diretto con i manufatti della collezione permanente, mettendo in luce le continuità tra Giappone antico e contemporaneo.

Installazione pubblica alla Giudecca

La mostra prosegue oltre gli spazi museali con un intervento di arte pubblica presso CREA Cantieri del Contemporaneo, sull’isola della Giudecca. Qui Miyazaki presenta una scultura modulare site-specific, ripensata per il contesto produttivo dei cantieri e per il paesaggio lagunare.

L’installazione, già presentata in altre configurazioni nei Giardini Imperiali in Giappone e al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, diventa a Venezia un omaggio all’artigianato come forma d’arte, valorizzando il fare, il costruire e il trasformare come pratiche condivise tra artista e artigiano.