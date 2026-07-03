Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 Palazzo Bonaparte ospita la grande mostra Kandinsky a Roma, uno degli appuntamenti culturali più importanti della seconda metà del 2026.

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In esposizione oltre settanta capolavori di Vassily Kandinsky provenienti dal Centre Pompidou di Parigi, che conserva il più ricco nucleo di opere dell’artista. Il percorso ripercorre tutta la sua vicenda creativa, dagli esordi figurativi alla piena astrazione.

Il percorso della mostra

Articolata in cinque sezioni, la mostra attraversa gli anni di Monaco e del Der Blaue Reiter, la stagione della Russia rivoluzionaria, l’esperienza al Bauhaus e l’ultimo periodo parigino. Tra le opere annunciate spiccano Gelb-Rot-Blau (1925) e L’Arco nero (1912), capolavori che testimoniano la nascita dell’astrattismo.

Focus su Gabriele Münter e esperienza immersiva

Un’attenzione speciale è dedicata a Gabriele Münter, compagna di Kandinsky e figura centrale dell’Espressionismo tedesco, presente con una selezione di opere e documenti. Accanto ai dipinti, il pubblico troverà materiali dalla Bibliothèque Kandinsky e una sala immersiva che traduce in esperienza sensoriale i rapporti tra colore, forma e musica teorizzati dall’artista.

La mostra è prodotta da Arthemisia in collaborazione con il Centre Pompidou e si candida a essere la grande esposizione dell’autunno-inverno 2026 per tutti gli appassionati di arte moderna e astrattismo.