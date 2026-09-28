Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 Palazzo Bonaparte a Roma ospita la grande mostra KANDINSKY, prodotta da Arthemisia in collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi e curata da Angela Lampe.
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In esposizione oltre settanta opere che raccontano l’intero percorso umano e artistico di Vassily Kandinsky, dagli esordi figurativi alla nascita dell’astrattismo, passando per gli anni di Monaco e del Blaue Reiter, il ritorno nella Russia rivoluzionaria, l’esperienza al Bauhaus e la maturità parigina.
Cosa vedere in mostra
Il percorso si articola in cinque sezioni cronologiche e tematiche, con capolavori come Gelb-Rot-Blau, Impression V (Parc) e Mit dem schwarzen Bogen. Accanto ai dipinti sono esposti documenti, fotografie e materiali provenienti dalla Bibliothèque Kandinsky, che permettono di entrare nell’atelier e nella quotidianità del maestro.
Per la prima volta in Italia una sezione è dedicata anche a Gabriele Münter, compagna di vita e artista di primo piano dell’Espressionismo tedesco, con opere che ne mettono in luce la ricerca autonoma. Una sala immersiva consente inoltre di vivere colori e forme di Kandinsky in chiave esperienziale.
Orari e informazioni pratiche
La mostra è allestita a Palazzo Bonaparte, in Piazza Venezia 5 (angolo via del Corso). L’esposizione è aperta tutti i giorni con orari prolungati nel fine settimana e in alcune festività; è consigliata la prenotazione online. Sono previste riduzioni per studenti, over 70, gruppi e scuole, oltre a convenzioni con Atac e Frecciarossa. Informazioni aggiornate su orari e biglietti sono disponibili su mostrepalazzobonaparte.it e arthemisia.it.