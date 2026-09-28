Dal 15 settembre 2026 al 14 febbraio 2027 Palazzo Bonaparte a Roma ospita la grande mostra KANDINSKY, prodotta da Arthemisia in collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi e curata da Angela Lampe.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

In esposizione oltre settanta opere che raccontano l’intero percorso umano e artistico di Vassily Kandinsky, dagli esordi figurativi alla nascita dell’astrattismo, passando per gli anni di Monaco e del Blaue Reiter, il ritorno nella Russia rivoluzionaria, l’esperienza al Bauhaus e la maturità parigina.

Cosa vedere in mostra

Il percorso si articola in cinque sezioni cronologiche e tematiche, con capolavori come Gelb-Rot-Blau, Impression V (Parc) e Mit dem schwarzen Bogen. Accanto ai dipinti sono esposti documenti, fotografie e materiali provenienti dalla Bibliothèque Kandinsky, che permettono di entrare nell’atelier e nella quotidianità del maestro.

Per la prima volta in Italia una sezione è dedicata anche a Gabriele Münter, compagna di vita e artista di primo piano dell’Espressionismo tedesco, con opere che ne mettono in luce la ricerca autonoma. Una sala immersiva consente inoltre di vivere colori e forme di Kandinsky in chiave esperienziale.

Orari e informazioni pratiche

La mostra è allestita a Palazzo Bonaparte, in Piazza Venezia 5 (angolo via del Corso). L’esposizione è aperta tutti i giorni con orari prolungati nel fine settimana e in alcune festività; è consigliata la prenotazione online. Sono previste riduzioni per studenti, over 70, gruppi e scuole, oltre a convenzioni con Atac e Frecciarossa. Informazioni aggiornate su orari e biglietti sono disponibili su mostrepalazzobonaparte.it e arthemisia.it.