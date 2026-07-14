Dal 16 al 19 luglio 2026 il Kef – Kalabria Eco Fest torna nel Bosco della Gigliara di Polia, nel cuore delle Serre calabresi. Quattro giorni di laboratori, simposi, concerti, performance e pratiche ecologiche trasformano il bosco in un villaggio temporaneo dedicato alla sostenibilità e alla vita di comunità.
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Organizzato da Kalabria Eco ETS, il festival propone attività diffuse tra ‘a Fhuntana, Ddhassupa, Ddhassutta, ‘a Pagoda, ‘a Chiesa e ‘a ‘Nchianata, invitando il pubblico a esplorare il paesaggio e a partecipare attivamente.
Programma tra benessere, arte e attivismo
Si parte giovedì 16 con i saluti inaugurali, il laboratorio “KEFare? idee, dialogo e progettazione condivisa”, il Welcome Drum Jam Circle e il concerto intorno al fuoco di Angelica Perri, seguiti da trekking notturno e osservazione astronomica.
Venerdì 17 spazio a yoga, camminata rituale, tinture botaniche, circo e al simposio “Fare mondo. Arte e costruzione del bene comune”, oltre al workshop di decrescita e giustizia globale, ai laboratori Radici, Danza con le relazioni e Herbarium, fino ai live serali, allo Yoga Nidra sotto le stelle e alla Silent Disco.
Sabato 18 il focus è su ambiente ed educazione territoriale con “La prova generale della Rivoluzione”, talk sui nuovi OGM e il simposio “Comunicare la difesa del territorio”, più teatro, burlesque, drag e il progetto musicale WIP Perc’n’bass + Kalabria Trance Experiment.
Domenica 19 chiusura con laboratori di acquerello, fotografia, biodanza, ceramica, magia, EFT, letture per bambine e bambini e il confronto “Decostruire per ricostruire. Nuove maschilità e femminismi di provincia”, prima degli spettacoli finali, dell’Open Palco e della jam conclusiva.