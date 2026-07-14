Dal 16 al 19 luglio 2026 il Kef – Kalabria Eco Fest torna nel Bosco della Gigliara di Polia, nel cuore delle Serre calabresi. Quattro giorni di laboratori, simposi, concerti, performance e pratiche ecologiche trasformano il bosco in un villaggio temporaneo dedicato alla sostenibilità e alla vita di comunità.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Organizzato da Kalabria Eco ETS, il festival propone attività diffuse tra ‘a Fhuntana, Ddhassupa, Ddhassutta, ‘a Pagoda, ‘a Chiesa e ‘a ‘Nchianata, invitando il pubblico a esplorare il paesaggio e a partecipare attivamente.

Programma tra benessere, arte e attivismo

Si parte giovedì 16 con i saluti inaugurali, il laboratorio “KEFare? idee, dialogo e progettazione condivisa”, il Welcome Drum Jam Circle e il concerto intorno al fuoco di Angelica Perri, seguiti da trekking notturno e osservazione astronomica.

Venerdì 17 spazio a yoga, camminata rituale, tinture botaniche, circo e al simposio “Fare mondo. Arte e costruzione del bene comune”, oltre al workshop di decrescita e giustizia globale, ai laboratori Radici, Danza con le relazioni e Herbarium, fino ai live serali, allo Yoga Nidra sotto le stelle e alla Silent Disco.

Sabato 18 il focus è su ambiente ed educazione territoriale con “La prova generale della Rivoluzione”, talk sui nuovi OGM e il simposio “Comunicare la difesa del territorio”, più teatro, burlesque, drag e il progetto musicale WIP Perc’n’bass + Kalabria Trance Experiment.

Domenica 19 chiusura con laboratori di acquerello, fotografia, biodanza, ceramica, magia, EFT, letture per bambine e bambini e il confronto “Decostruire per ricostruire. Nuove maschilità e femminismi di provincia”, prima degli spettacoli finali, dell’Open Palco e della jam conclusiva.