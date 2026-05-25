Jurassic World: The Experience arriva a MilanoSesto dal 27 giugno 2026, unica tappa italiana dell’evento immersivo ufficiale dedicato alla saga di Jurassic World. L’area di viale Italia 576 a Sesto San Giovanni si trasforma nella leggendaria Isla Nublar, tra scenografie spettacolari e tecnologia d’avanguardia.

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Il percorso, pensato per un pubblico di tutte le età, permette di attraversare i celebri cancelli di Jurassic World, esplorare ambientazioni ispirate ai film Universal Pictures e Amblin Entertainment e incontrare dinosauri animatronici iperrealistici a grandezza naturale.

Cosa ti aspetta nell’esperienza

Tra le creature protagoniste ci sono un imponente Brachiosaurus, il Velociraptor Blue e il temibile Tyrannosaurus rex, oltre a piccoli dinosauri con cui interagire, come Bumpy dalla serie animata Jurassic World: Camp Cretaceous. L’allestimento unisce intrattenimento, scienza e suggestioni cinematografiche in un format family-friendly.

L’evento è prodotto a livello internazionale da Universal Destinations & Experiences, NEON e Animax Designs, mentre in Italia è presentato da Alveare Produzioni in collaborazione con Let’s Go Company. I biglietti sono disponibili dal 3 giugno 2026 su JurassicWorldExperience.it e su Ticketone, con riduzioni per under 17, studenti, persone con disabilità e gruppi, oltre a pacchetti speciali famiglia e ingresso gratuito per i bambini sotto i 3 anni.