Dal 7 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospitano la mostra “STILL IMAGE. Fotografie di Jessica Lange”, a cura di Anne Morin e prodotta da Ares in collaborazione con il museo. Per la prima volta in Italia viene presentata una grande retrospettiva dedicata all’attrice e fotografa statunitense.
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La mostra
In esposizione oltre 200 immagini che ripercorrono quasi trent’anni di ricerca, tra bianco e nero e fotocalcografie. Il cuore del percorso è la serie “Highway 61”, viaggio lungo la celebre strada americana dal Minnesota a New Orleans, accanto agli scatti notturni del “Messico”, alle vedute urbane di “Deriva” realizzate a New York durante la pandemia e al ciclo “Freak Show” nato sul set di American Horror Story.
Tre sezioni sono completamente inedite: “Gesti”, che indaga la forza narrativa delle mani e dei movimenti minimi; “Paesaggi”, con scenari abbandonati del Sud degli Stati Uniti stampati su carta giapponese; “Presenze del passato”, dedicata a luoghi segnati da catastrofi umane o naturali. Chiude il percorso “Mondo”, con fotografie dalla Russia alla California, dalla Scandinavia all’Italia.
Orari, biglietti e servizi
La mostra è aperta dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 19.00 (chiuso il mercoledì, ultimo ingresso un’ora prima). Sono previste aperture straordinarie nei giorni festivi e durante le vacanze di Natale e Capodanno.
La tariffa combinata mostra + Musei Reali è di 24 euro; biglietto intero 16 euro, ridotto 13 euro, ragazzi 10 euro e scuole 6 euro. Ingresso gratuito per possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta, card Turismotorino e bambini fino a 12 anni.
Accompagna l’esposizione un catalogo bilingue italiano/inglese edito da Moebius, con testi di Jessica Lange e Anne Morin.