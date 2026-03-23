La mostra “Gesti Scolpiti” di Jago porta la scultura contemporanea nel cuore del Teatro Antico di Taormina, all’interno del Parco Archeologico di Naxos Taormina. Inaugurata il 3 settembre 2025, l’esposizione è visitabile fino al 3 maggio 2026 e ha già registrato numeri da record, con 5.700 ingressi in una sola giornata.

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Il percorso riunisce quattro opere simboliche della ricerca di Jago: Impronta Animale (2012), Memoria (2015), Prigione (2016) e David (2024, bronzo). Le prime tre, in marmo statuario, ruotano attorno al tema della mano come gesto creativo e traccia nel tempo; il David in bronzo, collocato nel cuore dell’anfiteatro, dialoga con l’eredità classica del luogo.

Orari e biglietti

La mostra è compresa nel biglietto di ingresso al Teatro Antico di Taormina. Il sito è aperto tutti i giorni con orari variabili, consultabili sul portale di Aditus.

I biglietti prevedono una tariffa intera di 16 € e una ridotta di 9 €; sullo stesso sito sono disponibili informazioni aggiornate su riduzioni, gratuità e acquisto online.

Perché andare

“Gesti Scolpiti” offre l’occasione di vivere il Teatro Antico in modo diverso, mettendo in relazione il paesaggio archeologico con la scultura di uno degli artisti italiani più seguiti della scena contemporanea.