Dal 5 dicembre 2026 al 4 aprile 2027 il Museo d’Arte Contemporanea di Cavalese ospita la mostra personale Jacopo Dimastrogiovanni. Festina lente, a cura di Elsa Barbieri. L’esposizione riunisce un’ampia selezione di opere delle serie Iniuria, Humanitas e Mirror, in un percorso non cronologico che mette al centro lo sguardo e la cura.

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Il titolo riprende il motto latino festina lente, “affrettati lentamente”, che rispecchia il metodo pittorico dell’artista: una ricerca figurativa intensa, influenzata dalla tradizione barocca, costruita per strati e lente sedimentazioni. Ne nasce una riflessione sull’inquietudine, sulla vulnerabilità e sulle tensioni della natura umana.

Cuore del progetto è l’installazione site-specific nell’ultima sala, interamente rivestita di coperta isotermica, che accoglie la nuova opera Ad lucem, pensata appositamente per la mostra. Il lavoro rielabora in chiave contemporanea una pala d’altare seicentesca attribuita a Pietro Ricchi, conservata nella Cappella del Cimitero Monumentale di Cavalese e rimasta per decenni nell’oscurità.

Ad lucem si presenta come un polittico di elementi circolari e dialoga con numerosi dipinti delle serie Iniuria e Mirror, i cui protagonisti sembrano orientare lo sguardo verso la composizione, attivando un confronto tra memoria storica e presente.

Il percorso si arricchisce inoltre di una Wunderkammer che rivela l’indole da collezionista di Dimastrogiovanni e di una serie di opere su cartone del vino realizzate per l’enoteca trentina “Grado 12”. La mostra fa parte del progetto Combinazioni_1027 – 2027. Sintonizzati su mille anni di storia, promosso dalla Provincia autonoma di Trento.