Dal 29 ottobre 2026 al 2 maggio 2027 il Salone degli Incanti di Trieste ospita una grande retrospettiva dedicata a Jack Vettriano (1951-2025), uno dei pittori scozzesi più amati dal pubblico internazionale, insignito dell’onorificenza OBE per i servizi alle arti visive.

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La mostra, promossa dal Comune di Trieste e organizzata da Pallavicini S.r.l. con la collaborazione di Jack Vettriano Publishing, presenta oltre 80 opere tra dipinti a olio, lavori su carta, fotografie e materiali audiovisivi. Il progetto è stato concepito dall’artista stesso per raccontare l’evoluzione della sua ricerca e il fascino dei suoi soggetti più celebri.

Cosa vedere in mostra

Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e offre al pubblico l’opportunità rara di vedere riuniti insieme otto dipinti a olio, parte di una produzione complessiva stimata tra le 150 e le 180 tele. Accanto alle opere su tela, una vasta area è dedicata alle carte, con tirature uniche scelte da Vettriano per il tour italiano.

La mostra si completa con una sezione fotografica dedicata ai ritratti realizzati da Francesco Guidicini nello studio dell’artista e con una sala video in cui Vettriano racconta in prima persona la propria formazione, le influenze e lo sviluppo del suo linguaggio pittorico.

Orari, biglietti e informazioni

La mostra è aperta da mercoledì a domenica e nei festivi dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00), con numerose aperture straordinarie in occasione di ponti e festività. Il biglietto intero costa 16 euro, sono previste diverse riduzioni per giovani, studenti, over 65, famiglie, gruppi e scuole, oltre a un biglietto Open/Flex a 18 euro valido in qualsiasi giorno e orario. Per informazioni: info@palazzopallavicini.com, segreteria@palazzopallavicini.com, tel. +39 331 3471504.