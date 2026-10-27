Dal 22 ottobre al 31 dicembre 2026 il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospita la seconda tappa della mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca”, dopo il debutto al Museo dell’Acropoli di Atene.

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Promossa dal Ministero della Cultura nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura, l’esposizione racconta il ruolo dell’arte greca nella storia culturale italiana attraverso 38 opere provenienti da musei italiani e greci, articolate in sette sezioni.

Un dialogo tra Italia e Grecia

Il progetto, fortemente voluto dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli, nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e il Museo dell’Acropoli. A Reggio Calabria, antica Rhegion della Magna Grecia, questo dialogo assume un significato particolare.

Opere in evidenza

Tra i capolavori esposti figurano una Kore dal Museo dell’Acropoli, il Cratere di Eufronio da Cerveteri, il Trono Ludovisi, la Fanciulla di Anzio e le celebri teste bronzee dal relitto di Porticello, che tornano al MArRC accanto a importanti testimonianze del collezionismo moderno.

Info pratiche

La mostra è allestita al Livello E – Mostre Temporanee. Orari di visita: da martedì a domenica 09:00-20:00 (ultimo ingresso alle 19:30), lunedì chiuso. L’ingresso alla mostra è gratuito e non comprende l’accesso alle collezioni permanenti.

Per informazioni aggiornate: sito ufficiale del MArRC.