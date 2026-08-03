Dal 15 settembre al 25 ottobre 2026 la Galleria Borghese di Roma presenta l’installazione filmica immersiva All That Changes You. Metamorphosis di Isaac Julien, a cura di Lorenzo Giusti, allestita negli spazi suggestivi dell’Uccelliera.

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L’opera nasce in dialogo con la grande mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti, realizzata in collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam, e ne prolunga idealmente il percorso, rileggendo il tema della trasformazione in chiave contemporanea.

Protagoniste del film sono le attrici Sheila Atim e Gwendoline Christie, enigmatiche figure celesti che attraversano paesaggi, architetture e tempi diversi, guidando lo spettatore in un viaggio attraverso mito, natura e tecnologia.

Isaac Julien, un’esperienza immersiva tra specchi e paesaggi

Per la Galleria Borghese, Julien ha concepito una nuova versione a canale unico dell’installazione, in cui le immagini si moltiplicano grazie a un sistema di specchi che frammenta e riflette continuamente la visione, trasformando l’Uccelliera in uno spazio percettivo dinamico.

Dalla Cosmic House di Charles Jencks alle foreste secolari del Redwood National and State Park, ogni luogo filmato diventa un dispositivo narrativo che mette in relazione storia, paesaggio e immaginazione, offrendo una riflessione sul cambiamento come principio che attraversa il vivente e il pianeta.