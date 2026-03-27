Martedì 31 marzo 2026 alle ore 17.00 la Galleria d’Arte Moderna di Roma ospita il primo appuntamento del ciclo Incontriamoci alla GAM. Appuntamenti intorno alla mostra GAM 100.

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La conferenza, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti (massimo 30 partecipanti), è intitolata Il Giardino delle Esperidi. Viaggio nell’interiorità dei segni di Guido Strazza. A tenerla sarà Gianluca Murasecchi dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

L’incontro è dedicato a Guido Strazza, artista tra i più significativi del Novecento italiano, le cui opere figurano tra le più recenti acquisizioni nelle collezioni della Galleria d’Arte Moderna.

Un viaggio nel segno di Guido Strazza

Durante la conferenza verrà ripercorsa gran parte della produzione di Strazza, dalle prime sperimentazioni degli anni Quaranta, segnate dall’adesione all’aeropittura futurista, fino ai lavori più maturi.

Particolare attenzione sarà dedicata alle opere recentemente donate dall’artista alla GAM, appartenenti al ciclo Il Giardino delle Esperidi, in cui il segno diventa strumento di indagine interiore e di meditazione sul rapporto tra spazio, luce e percezione.

L’appuntamento si inserisce nel più ampio programma di iniziative che accompagnano la mostra GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, offrendo al pubblico un’occasione per approfondire la storia del museo e il ruolo della sua collezione nella lettura dell’arte del Novecento.