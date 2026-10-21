Sabato 24 ottobre 2026, dalle 18.00 alle 20.00, il Piano Nobile di Palazzo Collicola a Spoleto ospita Inchiostro Silenzioso, una performance di calligrafia ideata e curata dall’artista e calligrafo Brody Neuenschwander.

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L’evento, organizzato da Maggioli Cultura e Turismo e dall’Associazione Amici di Palazzo Collicola con la collaborazione del Circolo Calligrafico Romano, propone un viaggio nella storia della scrittura attraverso il gesto calligrafico inteso come arte, pratica meditativa e patrimonio culturale.

Dieci calligrafi, secoli di scrittura

Per due ore dieci calligrafi scriveranno in silenzio, permettendo al pubblico di osservare da vicino la nascita di diverse forme di scrittura: etrusca, romana antica, medievale, rinascimentale, barocca e contemporanea. Tra i testi scelti compaiono anche alcuni passaggi dell’Ode al Sole di San Francesco, che aggiungono una dimensione spirituale alla performance.

Il gesto, il tempo, il libro d’artista

In un’epoca dominata dalla comunicazione digitale, Inchiostro Silenzioso invita a riscoprire la fisicità del segno, il rapporto tra mano, inchiostro e carta e il valore del tempo lento dedicato alla creazione. A completare l’esperienza sarà Opera Lènta | Laboratorio artigianale accessori in pelle, che durante la serata curerà la rilegatura dei fogli prodotti, trasformandoli in un libro d’artista unico, composto e cucito a mano davanti ai visitatori.

L’ingresso prevede un biglietto intero di 7,50 euro; 5,00 euro per possessori di Spoleto Card e ragazzi dai 12 ai 18 anni; gratuito per i minori di 12 anni. Informazioni e prenotazioni: Maggioli Cultura e Turismo, tel. 0743.46434, e-mail spoletomusei@gmail.com.