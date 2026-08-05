Dal 9 agosto al 6 settembre 2026 Casa Grampa, a Goriano Valli (Tione degli Abruzzi, AQ), ospita la mostra fotografica Immaginare l’invisibile di Fabio Massimo Fioravanti, a cura del MuDi Museo Diffuso del Parco Regionale Sirente-Velino.

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In esposizione una selezione di immagini realizzate in Giappone nell’arco di circa trentacinque anni, dedicate al teatro Nō in tutte le sue sfaccettature: maschere, costumi, gesti e spazi scenici che rivelano la dimensione rituale e sacrale di questa forma teatrale.

La mostra fa parte del progetto Nanakorobi Yaoki. Cadere sette volte, rialzarsi l’ottava della Fondazione Giorgio De Marchis Bonanni d’Ocre, inserito nel programma di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

Inaugurazione e programma

L’inaugurazione è in programma domenica 9 agosto 2026 alle ore 18.00. Intervengono la storica dell’arte Maria Lucia Carani, Fausto Di Giulio (fondatore del MuDi) e l’artista. A seguire, concerto di shakuhachi con Fabrizio Valente e lettura di haiku a cura di Diletta De Santis.

Domenica 16 agosto 2026, alle 18.00, è prevista la presentazione del libro Quando nei paesi chiudono i bar (Neo edizioni) con Paolo Fiorucci, Amedeo Di Nicola, Fabio Massimo Fioravanti, la sindaca Stefania Mariani e Massimo Pedone, presidente della Cooperativa di Comunità Cuore delle Valli.

Orari e informazioni

La mostra è visitabile tutte le domeniche di agosto dalle 17.30 alle 19.30, con ingresso libero. Per le visite guidate domenicali è possibile contattare il numero 344 4769491. Casa Grampa si trova in Via Armando Diaz 10, Goriano Valli, Tione degli Abruzzi (AQ).