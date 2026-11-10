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Dal 20 novembre 2026 al 29 marzo 2027 il Complesso Monumentale di San Francesco di Cuneo ospita la mostra Il Secolo del Barocco. Bernini, Gentileschi, Rubens, promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo con il supporto organizzativo di MondoMostre.

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Curata da Maurizia Cicconi e Alessandro Cosma, l’esposizione riunisce 25 opere provenienti dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, tra Palazzo Barberini e Galleria Corsini. Il percorso mette al centro la straordinaria stagione del Barocco romano, quando Roma diventa un crocevia internazionale di artisti, idee e linguaggi.

Il Seicento di Bernini, Gentileschi, Rubens

La mostra ruota attorno alla figura di Maffeo Barberini, papa Urbano VIII, grande committente e mecenate che affida a maestri come Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Rubens, Guercino, Guido Reni, Annibale Carracci, Domenichino e Gentileschi la costruzione della nuova immagine della città.

L’esposizione non ambisce a esaurire la complessità del Barocco romano, ma a restituirne la vitalità attraverso i suoi protagonisti e le opere simbolo di quella stagione, fino all’eredità nel pontificato di Alessandro VII Chigi.

Orari, ingresso e attività

L’ingresso alla mostra è libero e gratuito. Apertura dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.30; chiuso il 25 dicembre e nei lunedì non festivi.

Il percorso è accompagnato da audioguide in italiano e inglese, con contenuti dedicati ad adulti e bambini, e da un programma di conferenze, visite guidate, concerti, workshop e laboratori per scuole, famiglie e pubblico di ogni età.

Dettagli

Inizio:
Novembre 20 @ 00:00
Fine:
Marzo 29, 2027 @ 00:00

Luogo

Complesso  Monumentale  di  San  Francesco  di  Cuneo

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