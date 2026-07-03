Dal 24 settembre al 16 ottobre 2026 il CMC – Centro Culturale di Milano ospita la mostra fotografica “Il ritmo della vita. Vecchi e bambini nella fotografia umanista del XX e XXI secolo”. In esposizione 85 opere di 45 maestri europei e americani, dagli anni Quaranta ai primi Duemila.

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Curata da Angela Madesani, la rassegna mette al centro i due estremi dell’esistenza, infanzia e vecchiaia, raccontandone fragilità, purezza e trasformazioni sociali. La sezione contemporanea ruota attorno ai reportage di viaggio di Max Baccetti, affiancati dagli scatti di Paolo Simonazzi, Enzo Obiso e Paola Mongelli, tra Cuba, Nepal, Africa e Amazzonia.

Un viaggio tra maestri umanisti e memoria sociale

Il secondo nucleo proviene dalla collezione Marone e ripercorre la grande tradizione della fotografia umanista: da Henri Cartier-Bresson e Robert Doisneau a Ferdinando Scianna, Nino Migliori, Mario De Biasi, Helen Levitt e molti altri. Vicoli, botteghe, scugnizzi e anziani diventano teatro di un’Europa povera ma autentica.

Una sezione è dedicata inoltre al ruolo della fotografia nel cambiamento delle leggi sul lavoro minorile, con immagini storiche di Lewis Hine, Jack Delano, Mary Ellen Mark e autori italiani. L’ingresso è gratuito; in mostra è disponibile un catalogo omaggio.