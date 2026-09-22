Dal 30 settembre al 30 novembre 2026 Bergamo ospita Il consiglio dell’arte, un progetto di Contemporary Locus realizzato con il Comune di Bergamo che trasforma l’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni in un luogo di ascolto e confronto sulle pratiche artistiche contemporanee.

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Il programma si articola in sei incontri pubblici in Aula consiliare, tutti alle 18.30, con 18 artisti di generazioni e linguaggi differenti in dialogo con 18 professionisti dell’arte tra curatori, critici, teorici e docenti. Ogni coppia artista/professionista ha circa venti minuti per un confronto agile e aperto, pensato per far emergere percorsi, domande, pratiche e temi del lavoro artistico.

Primo incontro e calendario

Il primo incontro è in programma mercoledì 30 settembre 2026, dalle 18.30 alle 20.00, nell’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni, in Piazza Giacomo Matteotti 27 a Bergamo. A seguire, gli appuntamenti del 7, 21 e 28 ottobre, e dell’11 e 18 novembre 2026, sempre a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Laboratori diffusi sul territorio

Accanto agli incontri, Il consiglio dell’arte propone dieci laboratori gratuiti condotti da nove artisti in diversi luoghi della città e della provincia. I primi due sono Scrivere da cani di Federica Mutti, domenica 4 ottobre 2026 al Parco Caprotti di Bergamo, e A palpebre umide di Chiara Gambirasio, lunedì 5 ottobre 2026 al Tabiòt nel Parco del Dordo a Bonate Sopra.

Per informazioni e iscrizioni ai laboratori è possibile scrivere a servizi@contemporarylocus.it o consultare il sito ufficiale di Contemporary Locus.