Al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino è in programma, da giovedì 2 aprile a domenica 11 ottobre 2026, la mostra “I Nemici del Drake. Enzo Ferrari e le scuderie inglesi”, a cura di Carlo Cavicchi e Mario Donnini, con Maurizio Cilli.

Attraverso una selezione di vetture-simbolo appartenenti alle squadre note come le “sette sorelle” – Cooper, Lotus, March, Brabham, Tyrrell, McLaren e Williams – oltre a vetture di altri costruttori come Arrows, Shadow, Theodore e Surtees, l’esposizione racconta una stagione straordinaria della Formula 1 segnata da sperimentazione tecnica, libertà progettuale e rivalità accese.

La mostra si sviluppa sugli oltre 2000 metri quadrati dello spazio espositivo al piano terra del museo e ripercorre un periodo in cui il mondo delle corse fu attraversato da profonde trasformazioni. In pista si confrontavano team indipendenti e grandi costruttori, mentre sul piano tecnico prendevano forma nuove soluzioni aerodinamiche, telai innovativi e approcci progettuali capaci di ridefinire l’immaginario delle competizioni automobilistiche.

Enzo Ferrari li chiamava “i garagisti”: erano le squadre inglesi che, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta, riuscirono a mettere in discussione il dominio della Ferrari, fino ad allora protagonista quasi incontrastata della Formula 1. Con strutture snelle, laboratori tecnici agili e una rapidità di sperimentazione senza precedenti, questi team trasformarono piccoli atelier di progettazione in avversari temibili, capaci di sfidare e spesso battere la scuderia di Maranello.

Il percorso espositivo presenta ventitré vetture straordinarie, di cui ventuno inglesi e due italiane, immerse in un allestimento che ricostruisce il contesto culturale e sociale della Gran Bretagna degli anni Sessanta e Settanta, l’epoca della Swinging London. Un periodo segnato da un’esplosione di creatività e ottimismo, che coinvolse musica, moda, fotografia, cinema e sport.

Con l’obiettivo di restituire l’atmosfera di quell’epoca, la mostra intreccia la storia dell’automobilismo con quella delle sue icone culturali, attraversando le tendenze estetiche e sociali del tempo e raccontandole attraverso sezioni tematiche dedicate ai linguaggi visivi, allo stile e all’innovazione tecnologica che hanno accompagnato la rivoluzione della Formula 1.

I Nemici del Drake si presenta così come un viaggio tra tecnologia, design e spirito pionieristico, in cui le monoposto diventano simboli di una vera rivoluzione industriale e culturale capace di cambiare per sempre il volto delle corse automobilistiche.