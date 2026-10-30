Dal 30 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027 la Sala Stirling di Palazzo Citterio, in via Brera 12 a Milano, ospita la mostra I maestri di Brera. Insegnare l’arte, uno degli eventi principali per i 250 anni dell’Accademia di Belle Arti di Brera.
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Curata da Marina Gargiulo e Giovanni Iovane, l’esposizione riunisce 30 opere di artisti che hanno insegnato all’Accademia, da Adolfo Wildt, Carlo Carra, Arturo Martini e Achille Funi a Marino Marini, Gastone Novelli, Alik Cavaliere, Rodolfo Arico, Luciano Fabro, Alberto Garutti, Fausta Squatriti, Grazia Varisco, Renata Boero, Giuseppe Maraniello e Ugo La Pietra. In mostra anche Lucio Fontana, allievo di Wildt e figura chiave del Novecento.
Il percorso della mostra
L’allestimento, progettato da Francesco Librizzi Studio, si articola in tre sezioni: Le Radici della Modernita (anni ’20-’40), dedicata al passaggio dalla tradizione ottocentesca alla modernita; Dalla Tradizione all’Innovazione Radicale (anni ’40-’70), che guarda alle avanguardie del dopoguerra; La Brera Contemporanea e i Nuovi Linguaggi (anni ’70 – oggi), incentrata sui docenti che hanno aperto l’Accademia alla ricerca multidisciplinare.
Informazioni di visita
La mostra e aperta da martedi a domenica, dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso alle 18.00). Biglietto Grande Brera (Pinacoteca + Palazzo Citterio) 20 euro; solo Palazzo Citterio intero 12 euro, ridotto 8 euro. Maggiori informazioni su palazzocitterio.org.