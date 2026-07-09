Dal 16 maggio al 6 settembre 2026 Palazzo Blu a Pisa ospita la mostra I fratelli Gioli e la pittura a Pisa fra ‘800 e ‘900, un grande progetto espositivo dedicato a Francesco e Luigi Gioli e al ruolo che hanno avuto nello sviluppo della pittura toscana tra Ottocento e Novecento.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Curata da Stefano Renzoni, con una sezione di disegni affidata a Bianca Cerrina Feroni, l’esposizione riunisce 105 dipinti dei due artisti e di numerosi protagonisti della scena toscana, insieme a una preziosa raccolta di disegni inediti provenienti da archivi di famiglia e collezioni private.

Il percorso si articola in sei sezioni che raccontano il passaggio dalla Scuola di Staggia alla Macchia, il dialogo dei Gioli con Fattori, Lega e Cabianca, fino ai post macchiaioli e all’eredità pisana nel Novecento. In mostra anche opere di Amedeo Lori, dei fratelli Tommasi, di Plinio Nomellini, Spartaco Carlini e Giuseppe Viviani, oltre a una rilettura della Scuola di Bocca d’Arno attorno a Nino Costa.

Informazioni di visita

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 20.00. Per informazioni aggiornate su biglietti, visite guidate e attività collaterali è possibile consultare il sito ufficiale palazzoblu.it.