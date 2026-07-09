« Tutti gli Eventi

Dal 16 maggio al 6 settembre 2026 Palazzo Blu a Pisa ospita la mostra I fratelli Gioli e la pittura a Pisa fra ‘800 e ‘900, un grande progetto espositivo dedicato a Francesco e Luigi Gioli e al ruolo che hanno avuto nello sviluppo della pittura toscana tra Ottocento e Novecento.

L’articolo continua più sotto

La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura

Curata da Stefano Renzoni, con una sezione di disegni affidata a Bianca Cerrina Feroni, l’esposizione riunisce 105 dipinti dei due artisti e di numerosi protagonisti della scena toscana, insieme a una preziosa raccolta di disegni inediti provenienti da archivi di famiglia e collezioni private.

Il percorso si articola in sei sezioni che raccontano il passaggio dalla Scuola di Staggia alla Macchia, il dialogo dei Gioli con Fattori, Lega e Cabianca, fino ai post macchiaioli e all’eredità pisana nel Novecento. In mostra anche opere di Amedeo Lori, dei fratelli Tommasi, di Plinio Nomellini, Spartaco Carlini e Giuseppe Viviani, oltre a una rilettura della Scuola di Bocca d’Arno attorno a Nino Costa.

Informazioni di visita

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 20.00. Per informazioni aggiornate su biglietti, visite guidate e attività collaterali è possibile consultare il sito ufficiale palazzoblu.it.

Dettagli

Inizio:
Maggio 16 @ 00:00
Fine:
Settembre 6 @ 00:00
Categoria Evento:

Luogo

Palazzo Blu
Lungarno Gambacorti 9
Pisa, (PI) 56126
Numero di telefono
+39 050 916950
Visualizza il sito del Luogo

Revenews