Dal 16 maggio al 6 settembre 2026 Palazzo Blu a Pisa ospita la mostra I fratelli Gioli e la pittura a Pisa fra ‘800 e ‘900, un grande progetto espositivo dedicato a Francesco e Luigi Gioli e al ruolo che hanno avuto nello sviluppo della pittura toscana tra Ottocento e Novecento.
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Curata da Stefano Renzoni, con una sezione di disegni affidata a Bianca Cerrina Feroni, l’esposizione riunisce 105 dipinti dei due artisti e di numerosi protagonisti della scena toscana, insieme a una preziosa raccolta di disegni inediti provenienti da archivi di famiglia e collezioni private.
Il percorso si articola in sei sezioni che raccontano il passaggio dalla Scuola di Staggia alla Macchia, il dialogo dei Gioli con Fattori, Lega e Cabianca, fino ai post macchiaioli e all’eredità pisana nel Novecento. In mostra anche opere di Amedeo Lori, dei fratelli Tommasi, di Plinio Nomellini, Spartaco Carlini e Giuseppe Viviani, oltre a una rilettura della Scuola di Bocca d’Arno attorno a Nino Costa.
Informazioni di visita
La mostra è aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 20.00. Per informazioni aggiornate su biglietti, visite guidate e attività collaterali è possibile consultare il sito ufficiale palazzoblu.it.