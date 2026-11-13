Dal 13 al 22 novembre 2026 La Vaccheria di Roma ospita The Threshold Keepers – I Custodi della Soglia, grande mostra partecipativa che conclude il programma di residenze del network europeo Magic Carpets.
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Il progetto, cofinanziato da Creative Europe, riunisce le opere e le restituzioni degli artisti italiani che negli anni hanno preso parte alle residenze in Italia e all’estero, insieme ai lavori sviluppati a Roma nel 2026 sul tema In/visible. Installazioni, fotografie, video e performance mettono in dialogo comunità, territori e ricerche nate in contesti differenti.
Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni – Appartenenze instabili, Ecologie intrecciate, Atti di resistenza e Trasformarsi – che affrontano la soglia come spazio fisico e simbolico di passaggio, trasformazione e negoziazione di poteri, identità e memorie.
L’inaugurazione è in programma il 13 novembre dalle 18:00 alle 21:00 e sarà arricchita dalle performance delle artiste Nordine Sajot e Lea Abendstein. Il 14 novembre alle 16:00 è previsto un incontro pubblico con Lynne Cooke.
Per tutta la durata dell’evento La Vaccheria sarà attraversata da visite guidate, workshop, walk-in e momenti di approfondimento, pensati per coinvolgere cittadini, professionisti e pubblico in un dialogo aperto sui temi di visibilità, appartenenza e trasformazione dei luoghi.