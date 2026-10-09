Dal 29 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 Palazzo Reale di Milano ospita la mostra “I Brueghel. Le origini dei generi pittorici in Europa”, un percorso dedicato a una delle dinastie artistiche più influenti del Rinascimento europeo. Oltre 80 opere tra dipinti, disegni e stampe raccontano come, tra Paesi Bassi, Italia e resto d’Europa, si siano formati i generi pittorici moderni.

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La dinastia Brueghel e la nascita dei generi

Il percorso prende le mosse da Pieter Bruegel il Vecchio, che rielabora in chiave nuova l’eredità visionaria di Hieronymus Bosch, scegliendo progressivamente la realtà terrena: paesaggi innevati, feste contadine, scene di vita popolare. I figli Pieter Brueghel il Giovane e Jan Brueghel il Vecchio selezionano e diffondono i modelli più richiesti, dando vita a un vero e proprio “brand Brueghel”.

La mostra evidenzia come le invenzioni della famiglia siano state decisive per definire paesaggio, natura morta, scene di villaggio e battaglie, in dialogo con un mercato dell’arte in espansione e con la nascita della letteratura d’arte che codifica scuole, maniere e generi.

Milano, Italia ed Europa nel Seicento

Una sezione centrale è dedicata al rapporto tra Jan Brueghel il Vecchio e il cardinale Federico Borromeo, primo grande collezionista di pittura fiamminga in Italia, con prestiti d’eccezione dalla Pinacoteca Ambrosiana. Il contesto si allarga poi a Roma, alla corte di Praga di Rodolfo II e ai centri di Anversa, Amsterdam e Haarlem, con opere di artisti come Savery, Bril, van Goyen, Steen e van Ostade, che rielaborano i modelli bruegheliani.

La mostra è promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e 24 ORE Cultura. Orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica 10:00-19:30; giovedì 10:00-22:30; lunedì chiuso. Biglietti: Open 17 euro, intero 15 euro, ridotti da 13 a 6 euro; audioguida inclusa.