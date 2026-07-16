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Dal 9 ottobre all’8 novembre 2026 il MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma ospita Rivoluzione Naturale, una mostra dedicata ai sessant’anni del WWF Italia. Un percorso che racconta come l’associazione del Panda abbia contribuito a cambiare lo sguardo del Paese sulla natura, trasformando l’ecologia da interesse di pochi a coscienza condivisa. L’esposizione propone un viaggio tra temi, media e linguaggi che hanno costruito la coscienza ambientale italiana, mostrando come il WWF abbia inventato un nuovo linguaggio capace di parlare a pubblici diversi e di coniugare rigore scientifico e cultura popolare. Il percorso prende le mosse da una storia personale: quella di Fulco Pratesi, architetto, disegnatore, giornalista, scrittore ed ex cacciatore, che di fronte a un’orsa con i cuccioli vive un momento di svolta. Da quell’episodio sceglie di cambiare prospettiva, torna in Italia, vende i fucili e, con un gruppo di amici appassionati di natura, fonda il WWF nel nostro Paese. In mostra compaiono i suoi taccuini originali e la genesi della prima Oasi, quella di Burano: un progetto che anticipa la stagione dei parchi nazionali e che rappresenta il più grande progetto privato di conservazione della natura realizzato in Italia, in un’epoca in cui il territorio protetto era appena lo 0,6%.