Hokusai. Il grande maestro dell’arte giapponese porta a Roma la più grande mostra mai dedicata in Italia a Katsushika Hokusai, figura chiave dell’Ukiyo-e e dell’immaginario visivo mondiale.

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Dal 27 marzo al 29 giugno 2026 le sale di Palazzo Bonaparte, in Piazza Venezia 5, ospitano oltre 200 opere provenienti dal Museo Nazionale di Cracovia. Stampe celebri come la Grande Onda di Kanagawa, le Trentasei vedute del Monte Fuji, le Cinquantatré stazioni del Tokaido e gli iconici Manga, insieme a rarissimi libri illustrati.

Cosa vedere alla mostra

Il percorso racconta l’intero arco creativo di Hokusai. Paesaggi, cascate, vedute del Fuji, scene di vita quotidiana, fantasmi e apparizioni, raffinati surimono e i celebri album di disegni. In dialogo con le stampe sono esposti oltre 180 oggetti giapponesi tra laccature, smalti, armature, spade, strumenti musicali, kimono, haori e obi, che immergono il visitatore nel Giappone del periodo Edo.

Arricchiscono la mostra le fotografie di Felice Beato, tra i primi a documentare il Giappone ottocentesco. C’e poi un percorso didattico dedicato alle tecniche di stampa e al lavoro dell’atelier.

Info pratiche

La mostra è aperta dal lunedì al giovedì 9.00-19.30 e dal venerdì alla domenica 9.00-21.00 (ultimo ingresso un’ora prima). Il biglietto intero è di 17 euro, con numerose riduzioni e un Biglietto Open da 19 euro. Audioguida inclusa, escluse alcune tipologie di biglietto gruppo e scuola.

Informazioni e prenotazioni: +39 06 87 15 111 – mostrepalazzobonaparte.it – arthemisia.it. Hashtag ufficiale: #HokusaiBonaparte.