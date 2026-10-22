Dal 20 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027 la Dulwich Picture Gallery di Londra ospita la mostra Hokusai: Thirty-six Views of Mount Fuji from the Iuchi Collection, un appuntamento unico per vedere riunito il ciclo completo delle celebri vedute del Monte Fuji.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE – Le Trentasei vedute del Monte Fuji di Hokusai sono in realtà quarantasei

Un capolavoro dell’ukiyo-e in viaggio dal Giappone

Per la prima volta nel Regno Unito saranno esposte tutte le quarantasei stampe della serie, comprese le dieci aggiunte successive al progetto originario. I fogli provengono dalla Iuchi Collection, in deposito al National Museum of Western Art di Tokyo, e si distinguono per lo stato di conservazione eccezionale e la brillantezza dei colori.

Realizzate da Katsushika Hokusai tra il 1830 e il 1833, le vedute raccontano il Giappone dell’epoca Edo attraverso città affollate, paesaggi rurali e scenari costieri dominati dalla presenza simbolica del Monte Fuji. L’artista sperimenta prospettive inattese e sfrutta il blu di Prussia, pigmento appena introdotto, per ottenere profondità e contrasti cromatici straordinari.

La Great Wave e le rarissime varianti di Fuji

Tra i punti forti dell’esposizione figurano tre prime impressioni di Under the Wave off Kanagawa, la leggendaria Great Wave, presentate insieme per permettere al pubblico di cogliere le sottili differenze di stampa. In mostra anche una rarissima versione monocroma blu di Clear Day with a Southern Breeze, il cosiddetto Blue Fuji, di cui esistono pochissimi esemplari al mondo.

I biglietti sono acquistabili online sul sito della Dulwich Picture Gallery e presso il Welcome Desk del museo. La prenotazione anticipata è consigliata per garantire l’accesso nelle fasce orarie desiderate.

Didascalia e crediti foto: Katsushika Hokusai, Under the Wave off Kanagawa, 1830-1833, colour woodblock, 26.0 x 38.7cm. The Iuchi Collection, on deposit at The National Museum of Western Art, Tokyo. Photo by Norihiro Ueno.