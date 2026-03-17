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Dal 9 maggio al 23 novembre 2026, negli spazi di Ca’ Corner della Regina a Venezia, la Fondazione Prada presenta la mostra Helter Skelter: Arthur Jafa and Richard Prince, a cura di Nancy Spector, in occasione della Biennale Arte.

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Il progetto riunisce oltre cinquanta opere tra fotografie, video, installazioni, sculture e dipinti dei due artisti americani Arthur Jafa e Richard Prince, mettendo in relazione le loro pratiche di appropriazione e manipolazione di immagini provenienti da film, romanzi pulp, fumetti, video online, copertine di dischi, poster rock, news e social media.

La mostra si sviluppa tra piano terra e primo piano del palazzo con accostamenti tematici e concettuali che evidenziano temi e ossessioni condivisi: identità Black e mascolinità bianca, cultura popolare statunitense, critica della violenza e della supremazia, spiritualità e controculture. Il percorso include nuovi lavori, una zine realizzata in collaborazione tra gli artisti e opere chiave come le installazioni Folk Songs e Big Wheel II, i video Love Is the Message, The Message Is Death, The White Album, akingdoncomethas e serie fotografiche storiche di Prince.

Per informazioni e materiali stampa è possibile contattare Fondazione Prada ai riferimenti ufficiali.

Dettagli

Inizio:
Maggio 9 @ 08:00
Fine:
Novembre 23 @ 20:00

Luogo

Fondazione Prada – Venezia
Cannaregio 2215
Venezia, (VE) 30100 + Google Maps
Numero di telefono
+39 02 5666 2611
Visualizza il sito del Luogo

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