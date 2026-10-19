Dal 18 ottobre al 22 novembre 2026, lo storico Palazzo Bembo affacciato sul Canal Grande ospita la mostra “Heinz Mack. Color in Forma”, una retrospettiva dedicata al maestro tedesco, tra i fondatori del Gruppo ZERO, in occasione dei suoi 95 anni.

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Curata da Marc Mack e organizzata da Association for Art in Public Dirk Geuer con il supporto di European Cultural Centre Italy, l’esposizione presenta 36 dipinti, di cui 31 inediti, realizzati nell’ultimo decennio di attività.

Un viaggio tra luce, colore e geometria

Fulcro del percorso sono le celebri Chromatic Constellations, avviate nel 1991 dopo il ritorno di Mack alla pittura: rigorose composizioni geometriche in cui luce, colore e spazio danno vita a campi cromatici vibranti e ritmici.

La mostra evidenzia la costante ricerca dell’artista sulle forze elementari di luce, movimento, spazio ed energia, mettendo in dialogo la sua pittura con l’atmosfera unica di Venezia.

Premio alla carriera e informazioni pratiche

Nel corso della giornata inaugurale del 17 ottobre, l’European Cultural Centre Italy conferirà a Heinz Mack l’ECC Award for Lifetime Achievement, riconoscendone il ruolo centrale nella storia dell’arte contemporanea.

La mostra è aperta al pubblico dal 18 ottobre al 22 novembre 2026, tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, chiuso il martedì. L’ingresso è libero. Sede: Palazzo Bembo, Riva del Carbon 4793, Venezia.