Dal 11 giugno al 20 settembre 2026 Pietrasanta celebra i trent’anni di carriera dello scultore colombiano Gustavo Vélez con la grande mostra diffusa Le dimensioni dell’equilibrio, a cura di Francesca Sborgi con il contributo di Eike Schmidt.

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Cuore del progetto è Piazza Duomo, dove le sculture monumentali in marmo, bronzo e acciaio dialogano con l’architettura storica, creando nuove prospettive e mettendo in scena un equilibrio sospeso tra peso e leggerezza.

Un percorso tra città e mare

La mostra coinvolge Piazza Carducci, Piazza Statuto e il Complesso di Sant’Agostino, in un itinerario che alterna spazi aperti e ambienti raccolti. A Marina di Pietrasanta, tra Piazza XXIV Maggio e il Pontile, le opere si confrontano con luce naturale e orizzonte marino.

La ricerca di Vélez unisce tradizione scultorea e visione contemporanea: forme geometriche pure, attraversate da tensioni interne, sembrano fluttuare nello spazio, in una sintesi tra equilibrio, movimento e astrazione.

Orari e informazioni

Dall’11 al 28 giugno e dal 30 agosto al 20 settembre: martedì-venerdì 18.00-23.00; sabato e domenica 10.00-13.00 / 18.00-23.00. Dal 29 giugno al 30 agosto: tutti i giorni 19.00-24.00; sabato, domenica e festivi anche 10.00-13.00.

Info: Centro Culturale “Luigi Russo”, Via Sant’Agostino 1, Pietrasanta. Dettagli e aggiornamenti su museodeibozzetti.it.

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