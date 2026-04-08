In occasione della Milano Design Week 2026, il laboratorio-esposizione Jacaranda Guitars apre le sue porte a Guitars and Tattoos. Si tratta di un progetto espositivo che mette in dialogo liuteria artigianale e tatuaggio contemporaneo.
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Dal 22 al 27 aprile 2026, negli spazi di via Corsico 8 a Milano, oltre quindici chitarre simbolo del rock e dell’heavy metal vengono reinterpretate da alcuni tra i più importanti tatuatori della scena internazionale.
Chitarre iconiche, maestri del tatuaggio
Da Gibson a Fender, da ESP a Gretsch, gli strumenti diventano superfici narrative dipinte a mano. A firmarle artisti come Filip Leu, Ichibay, Stizzo, Vladimiro Apollonio, Tim Hendricks, Marode e Robert Borbas. Ogni chitarra si trasforma così in un pezzo unico, a metà strada tra oggetto sonoro e opera d’arte.
La collezione, curata da Miki Vialetto in collaborazione con Jacaranda Guitars, rappresenta una vera mappa visiva dell’immaginario contemporaneo, dove la cultura rock incontra il linguaggio del tattoo.
Info, orari e contatti
L’esposizione è visitabile dal 22 al 27 aprile. Gli orari indicati per l’evento prevedono: domenica e lunedì chiuso; da mercoledì 22 a venerdì 24 aprile dalle 15.00 alle 18.30; sabato 25 aprile dalle 10.00 alle 14.30.
Ingresso presso Jacaranda Guitars, via Corsico 8, Milano. Per informazioni: jacarandalab@gmail.com, sito ufficiale www.jacaranda.it. Approfondimenti sul mondo del tatuaggio su Tattoo Life.