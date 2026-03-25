La Galleria ME Vannucci di Pistoia presenta la mostra collettiva “Grazie dei fior”, aperta dall’8 marzo al 25 aprile 2026. Un progetto dedicato al fiore come forma artistica e struttura vitale degli ecosistemi, tra memoria, fragilità e rinascita.
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In dialogo con un testo critico di Stefania Gori, sette artisti – Paolo Fabiani, Fabrizio Corneli, Vittorio Corsini, Mohsen Baghernejad Moghanjooghi, Roberto Orlando, Erika Pellicci e Sandra Tomboloni – offrono interpretazioni personali del tema floreale, tra luce, scultura, pittura, fotografia e installazione.
Un percorso tra luce, materia e cura
Dalle corolle in vetro blu di Corsini, custodite come reliquie laiche, alle apparizioni luminose dei fiori di Corneli, fino alla rosa che emerge dal cemento nell’opera Abnegzione di Baghernejad Moghanjooghi, la mostra indaga il fiore come simbolo di trasformazione.
Pellicci intreccia narcisi, corpo e quotidiano; Orlando esplora il gesto umano di impollinazione; Tomboloni trasforma una sedia in un campo saturo di fiori rossi in plastilina; Fabiani presenta danzatori di creta e tondi pittorici ispirati all’hanami giapponese.
Orari di visita: mercoledì-venerdì 17:00-19:30; sabato 9:30-12:30 e 17:00-19:30, oppure su appuntamento. Sede: Galleria ME Vannucci, Via Gorizia 122, Pistoia.