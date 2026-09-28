Il 19 e 20 settembre 2026 il MuBAq Museo dei Bambini L’Aquila e la rassegna Seminiamo Arte VI edizione propongono due giorni dedicati all’arte contemporanea tra Fossa e il centro storico dell’Aquila.

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19 settembre: Grande Festa al MuBAq

Sabato 19 settembre, dalle ore 18.30, alla sede del MuBAq nel Villaggio San Lorenzo (Fossa) si tiene la Grande Festa al MuBAq – Fossa. In programma la presentazione dell’installazione permanente realizzata da Suzanne Spahi ed Enzo Tinarelli durante la loro residenza d’artista, insieme alle nuove opere acquisite di Mirta Carroli, Yvonne Ekman, Silvia Stucky – Cinzia Colombo e Wang Yongxu, che arricchiranno il Parco di sculture e installazioni del museo.

La serata prosegue con la conviviale “Cena al chiaro di luna tra Arte e Natura”, pensata per rafforzare il legame tra il museo, gli artisti e la comunità locale, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati in un contesto informale tra opere e paesaggio.

20 settembre – 10 ottobre: Piccolo Giardino delle Muse

Domenica 20 settembre, alle ore 11.00, nell’area verde adiacente a Viale Ovidio, a ridosso della Fontana Luminosa all’Aquila, inaugura la mostra a cielo aperto “Piccolo Giardino delle Muse – Arte musiva per una rigenerazione civica condivisa”.

L’esposizione, visitabile liberamente 24 ore su 24 fino al 10 ottobre 2026, presenta sculture e installazioni di artisti come Paola Babini, Giuliano Babini, Rosetta Berardi, Jessica Ferro, Nicola Renzi, Enzo Tinarelli e Marica Zanga. Il progetto punta a valorizzare un’area verde ancora poco frequentata, trasformandola in un luogo di incontro tra arte, natura e cittadinanza.