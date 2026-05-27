Dal 10 giugno al 25 luglio 2026 la Galleria de’ Bonis di Reggio Emilia presenta la mostra Grand Tour. Reinterpretare il viaggio nell’arte del XXI secolo, un percorso dedicato al paesaggio italiano e al tema del viaggio.

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L’esposizione riunisce alcuni tra i protagonisti della pittura del Novecento, tra cui Carlo Carrà, Renato Guttuso, Antonio Ligabue, Mario Schifano, Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis, Zoran Music e altri maestri che hanno raccontato l’Italia con linguaggi e sensibilità differenti.

Un nuovo sguardo sul Grand Tour

Ispirata al tradizionale itinerario di formazione tra Seicento e Ottocento, la mostra propone oggi una lettura più intima e contemporanea del viaggio. Marine, campagne, tetti di città e scorci quotidiani diventano luoghi della memoria, del riconoscimento personale e dell’emozione.

Al centro del progetto emerge il concetto di genius loci, lo spirito dei luoghi che nutre lo sguardo degli artisti: Toscana, Veneto, Emilia, Sicilia e altri territori italiani diventano protagonisti silenziosi di un racconto corale.

Orari e informazioni

La mostra inaugura mercoledì 10 giugno alle ore 18.00. La galleria è aperta da martedì a sabato con orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00, il giovedì solo 10.00-13.00. L’ingresso è gratuito.

Per informazioni: Galleria de’ Bonis, Viale dei Mille 44/D, Reggio Emilia. Tel. +39 0522 580605, email info@galleriadebonis.com, sito www.galleriadebonis.com.

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