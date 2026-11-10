Dal 8 novembre 2026 al 4 aprile 2027 il Museo del Paesaggio di Verbania ospita la mostra “Il Grand Tour della pittura” di Aldo Damioli, a cura di Elena Pontiggia. Nelle sale di Palazzo Viani Dugnani sono esposte circa quaranta opere che raccontano il viaggio dell’artista tra Occidente e Oriente, da New York a Venezia, da Milano alle città cinesi.

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Il percorso espositivo

La mostra ripercorre la ricerca di Damioli dagli esordi influenzati dalla Pop Art inglese e dal ciclo ironico delle Pizze degli anni Ottanta alle celebri Venezie New York, dove i grattacieli si specchiano in acque canalettiane e la metropoli si trasforma in un non-luogo pacificato. In dialogo con queste vedute compaiono Parigi, Milano notturna, Torino, Venezia e lo stadio di San Siro, trattato come un reperto del presente.

Pittura concettuale e paesaggio

Con un segno nitido e un controllo rigoroso della composizione, Damioli costruisce “forme mentali” che uniscono ironia, memoria e contemplazione. La mostra si inserisce nella vocazione del Museo del Paesaggio, che da anni racconta il Lago Maggiore come meta storica del Grand Tour, mettendo in relazione la tradizione vedutistica ottocentesca con la pittura concettuale contemporanea.

Orari e informazioni

La sede è il Museo del Paesaggio, Palazzo Viani Dugnani, via Ruga 44, Verbania. Fino al 28 febbraio 2027 il museo è aperto dal giovedì alla domenica, ore 10-18; dal 1° marzo 2027 tutti i giorni tranne il martedì, ore 10-18. Biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro, comprensivo di accesso alle collezioni permanenti.