Il Museo Nazionale Romano, diretto da Federica Rinaldi, partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio 2026 con un programma diffuso tra Terme di Diocleziano, Palazzo Massimo e Palazzo Altemps, sabato 26 e domenica 27 settembre.

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Il tema di quest’anno, “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, invita a riflettere sulle sfide che riguardano i beni culturali e sulla responsabilità condivisa nella loro tutela.

Sabato 26 settembre: aperture serali e spettacoli

Sabato le sedi del Museo restano aperte fino alle 22.30 (ultimo ingresso ore 22.00) con un biglietto serale speciale a 1 euro. Alle 20.30, nel cortile monumentale di Palazzo Altemps, va in scena l’anteprima dello spettacolo teatrale “Saggezza – Figure antiche per il mondo futuro”, con videomapping, luci ed effetti sonori che dialogano con l’architettura del palazzo.

Alle 20.00, alle Terme di Diocleziano, è in programma un recital lirico a cura di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma.

Nella stessa giornata, dalle 10.00 alle 18.00, le Terme ospitano la rievocazione storica “Alla corte di Massimiano e Roma: il ritorno dell’imperatore”, con incontri, ricostruzioni e zone didattiche aperte a tutte le età. In serata sono previsti percorsi didattici alle Terme (ore 19.00 e 21.00) e a Palazzo Massimo (ore 20.00). A Palazzo Altemps, alle 10.30, una speciale visita e pratica Dance Well è dedicata alle persone con malattia di Parkinson.

Domenica 27 settembre: visite guidate alle mostre

Domenica il programma prosegue con visite guidate alle mostre in corso: alle 16.00 a Palazzo Altemps, per il finissage di “Mircea Cantor. Costellazioni dell’antico”, e alle 16.00 nell’Aula Ottagona delle Terme di Diocleziano – Museo dell’Arte Salvata, con un percorso dedicato all’Egitto delle oasi del deserto occidentale.

Informazioni aggiornate, modalità di prenotazione e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del Museo Nazionale Romano.