Il MAP – Museum of Art Pudong di Shanghai presenta “Giorgio Morandi. Solo”, la più ampia mostra mai dedicata all’artista italiano all’estero. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 17 giugno al 28 ottobre 2026, con inaugurazione il 16 giugno.

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Il progetto, prodotto dal MAP e organizzato da MondoMostre, è curato da Lorenzo Balbi per il Museo Morandi del Comune di Bologna e da Francesco D’Arelli, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Shanghai, con il supporto del Consolato Generale d’Italia e dell’IIC.

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Un ponte tra Bologna e Shanghai

La mostra rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di internazionalizzazione delle istituzioni culturali bolognesi e un’importante azione di diplomazia culturale. Attraverso il linguaggio intimo e universale di Morandi, il progetto mette in dialogo la tradizione artistica italiana con i pubblici e i contesti della scena cinese contemporanea.

Giorgio Morandi. Solo è anche l’ultimo grande progetto internazionale seguito da Lorenzo Balbi nel suo mandato alla direzione del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, prima del nuovo incarico ai Musei Civici di Verona. Un appuntamento da non perdere per scoprire o riscoprire uno dei maestri più raffinati del Novecento.