Per celebrare il centenario della nascita di Gianfranco Frattini, dal 31 marzo 2026 il Castello Sforzesco di Milano ospita l’installazione Gianfranco Frattini 1926–2026 negli spazi del Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee e della Sala Castellana.
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Il percorso espositivo raccoglie edizioni speciali di arredi disegnati dall’architetto e realizzate per l’occasione da aziende come Artemide, Cassina, CB2, Gubi, Poltrona Frau, Tacchini e Torri Lana. Tra i pezzi in mostra figurano la lampada Megaron, i tavolini 780/783, la poltrona Meda, la sedia Ambrogio, la libreria Albero, la poltrona Lina, la lampada Aspide e l’arazzo Luoghi Preferiti.
Curata da Fiorella Mattio ed Emanuela Frattini Magnusson, con allestimento di Emanuela Frattini Magnusson e Pietro Todeschini, l’installazione utilizza superfici laccate in rosso mattone per creare un fondale continuo che valorizza gli oggetti e ne rafforza la presenza all’interno del percorso museale.
La mostra è visitabile fino al 28 giugno 2026, da martedì a domenica, con orario 10.00–17.30. L’ingresso avviene tramite il biglietto dei Musei del Castello Sforzesco (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito under 18). Informazioni e aggiornamenti sono disponibili su milanocastello.it e sul sito ufficiale gianfrancofrattini.com.