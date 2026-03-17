Dal 31 marzo al 28 giugno 2026 il Castello Sforzesco di Milano ospita l’installazione Gianfranco Frattini 1926–2026, che inaugura le celebrazioni per il centenario della nascita dell’architetto e designer.

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Allestita nel Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee e nella Sala Castellana, l’esposizione riunisce edizioni speciali di arredi progettati da Frattini, realizzate per l’occasione da aziende come Artemide, Cassina, CB2, Gubi, Poltrona Frau, Tacchini e Torri Lana. In mostra, tra gli altri, la lampada Megaron, i tavolini 780/783, la poltrona Meda, la sedia Ambrogio, la libreria Albero, la poltrona Lina, la lampada Aspide e l’arazzo Luoghi Preferiti.

Il progetto espositivo è firmato da Emanuela Frattini Magnusson e Pietro Todeschini con la curatela di Fiorella Mattio. Le superfici laccate di colore rosso mattone creano un fondale continuo che valorizza gli oggetti, stabilendo un legame diretto con il vocabolario cromatico di Frattini.

La mostra è aperta da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 17.30, con ingresso incluso nel biglietto dei Musei del Castello Sforzesco: intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per gli under 18. L’opening su invito si tiene il 31 marzo 2026 alle 10.00.