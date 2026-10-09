Dal 9 ottobre 2026 al 17 gennaio 2027 le Gallerie d’Italia – Vicenza, museo di Intesa Sanpaolo, ospitano la mostra “Giandomenico Tiepolo (1727-1804). Un mondo nuovo”, a cura di Carolina Brook, Valter Curzi e Fabrizio Magani.

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L’esposizione celebra il terzo centenario della nascita dell’artista con 68 opere provenienti da istituzioni come Museo Nacional del Prado, Louvre, Kunsthistorisches Museum di Vienna, Morgan Library & Museum di New York, Gallerie dell’Accademia di Venezia e importanti collezioni italiane.

Il percorso ripercorre la carriera di Giandomenico dai primi anni accanto al padre Giambattista fino alla piena maturità, tra pittura sacra, celebri serie incisorie (Idee pittoresche, Divertimento per li regazzi), Teste di carattere e raffinate scene di genere.

Tra i capolavori in mostra spiccano Il mondo nuovo dal Prado, Il cavadenti e Il minuetto dal Louvre, oltre a opere dedicate al ciclo dei Pulcinella, realizzato nella villa di famiglia a Zianigo.

Attività collaterali e Vicenza Tiepolo Card

La mostra è accompagnata da un ricco programma di attività #INSIDE con approfondimenti, incontri musicali, visite guidate e laboratori per famiglie e scuole. Grazie alla Vicenza Tiepolo Card il percorso si estende in città collegando Gallerie d’Italia – Vicenza, Foresteria di Villa Valmarana ai Nani, Museo di Palazzo Chiericati e Palladio Museum.

Orari: da martedì a domenica 10.00-18.00, lunedì chiuso (ultimo ingresso 30 minuti prima). Biglietti: intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuità per convenzionati, scuole, under 26, clienti Intesa Sanpaolo e ogni prima domenica del mese.