Dal 16 maggio al 18 ottobre 2026 il Mart di Rovereto ospita la mostra “Giacomo Balla. Lo stile dell’avanguardia. Opere dalle Collezioni Biagiotti Cigna”, un grande omaggio a uno dei protagonisti del Futurismo italiano.
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Per la prima volta in Italia viene presentato nella sua completezza il nucleo di circa 240 opere provenienti dalla Collezione Laura Biagiotti e dalla Fondazione Biagiotti Cigna, in dialogo con dipinti e materiali d’archivio del museo trentino.
Il percorso, curato da Beatrice Avanzi e Fabio Benzi, segue un itinerario cronologico articolato in cinque sezioni: dagli esordi divisionisti al pieno Futurismo, fino alla moda futurista, alla Ricostruzione futurista dell’universo e alla nuova figurazione moderna degli anni Trenta.
In mostra dipinti, disegni, arredi, arazzi, oggetti e abiti raccontano l’idea di arte totale di Balla, che travalica i confini tra arti maggiori e applicate. Tra i capolavori spicca il coloratissimo Genio futurista, la più grande opera mai realizzata dall’artista, presentata all’Esposizione universale di arti decorative e industriali moderne di Parigi nel 1925.
L’allestimento, firmato dallo studio Officina delle Idee, valorizza la componente immersiva con grafiche geometriche, gigantografie e corner dedicati ai mobili e agli oggetti di design, trasformando la visita in un viaggio dentro l’immaginario futurista.
La mostra è accompagnata da un catalogo illustrato edito da Silvana Editoriale, con saggi dedicati al collezionismo Biagiotti e alla ricerca di Balla tra arte, moda e cultura di massa.