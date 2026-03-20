Dal 28 marzo 2026 al 31 maggio 2026 la Cittadella dei Giovani di Alcamo (Trapani), in via Ugo Foscolo, ospita la mostra Generazione Sicilia. Collezione Elenk’art dedicata alle ricerche di Loredana Longo e Francesca Polizzi. L’esposizione, a cura di Alessandro Pinto e Sergio Troisi, rientra nel programma di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

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Inaugurazione e performance alla Cittadella dei Giovani

L’inaugurazione è prevista per il 28 marzo 2026 alle ore 18.00, seguita alle ore 19.00 da una performance di Loredana Longo. La mostra mette in dialogo le pratiche delle due artiste negli spazi dell’ex Mattatoio e dell’autoparco comunale, oggi sede della Cittadella, articolando una riflessione su conflitto, memoria e trasformazione della materia.

Orari di apertura e ingresso

La mostra è aperta il mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00, mentre dal venerdì alla domenica è visitabile dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso è gratuito.