Dal 1° luglio 2026 la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino apre al pubblico una mostra dedicata al concorso internazionale di progettazione per la sua grande trasformazione in GAM 4.0.

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In esposizione il progetto vincitore firmato dallo studio olandese MVRDV con Balance Architettura ed EP&S Group, insieme alle quattro proposte finaliste di Kengo Kuma & Associates Europe, Guillermo Vázquez Consuegra Arquitecto SLP, Mario Cucinella Architects e ACPV Architects – Antonio Citterio Patricia Viel.

Plastici, render, disegni e materiali di approfondimento raccontano come la GAM diventerà una piazza civica aperta, sostenibile e accessibile, con nuovi spazi pubblici, il Deposito Vivente, l’auditorium e la Diagonale di luce che collegherà il museo alla città.

Un viaggio nel museo del domani

La mostra permette ai visitatori di confrontare le diverse visioni architettoniche selezionate tra 49 gruppi di progettazione da tutto il mondo e di scoprire nel dettaglio il percorso che porterà alla GAM del futuro.

L’esposizione si inserisce nel più ampio Public Program che accompagnerà la fase di cantiere fino all’estate 2027, offrendo occasioni di incontro, dialogo e partecipazione attorno al tema del museo come infrastruttura culturale per le nuove generazioni.