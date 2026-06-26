Dal 27 giugno 2026 la Galleria Corsini e l’Orto Botanico di Roma si possono scoprire con un nuovo biglietto integrato che riunisce, in un unico percorso, capolavori d’arte, storia e natura nel cuore di Trastevere.

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All’interno dello storico Palazzo Corsini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, i visitatori possono ammirare l’unica quadreria settecentesca romana rimasta sostanzialmente intatta, con opere di maestri come Guido Reni, Beato Angelico, Rubens e Van Dyck. La visita prosegue poi all’aperto, nell’attuale Orto Botanico, che occupa l’area dell’antico giardino di Palazzo Corsini.

Un itinerario tra arte e natura

L’Orto Botanico, gestito dall’Università Sapienza, si estende su circa dodici ettari e ospita collezioni botaniche, serre storiche e percorsi dedicati alla biodiversità. Il biglietto integrato consente di cogliere la continuità tra residenza, giardino e collezioni, restituendo l’idea originaria di un grande complesso corsiniano unitario.

Oltre al tradizionale biglietto integrato delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, i visitatori possono scegliere un biglietto solo Galleria Corsini oppure il nuovo biglietto integrato Galleria Corsini e Orto Botanico, pensato per chi desidera un’esperienza più completa.

I biglietti sono disponibili dal 27 giugno 2026 online sul portale di biglietteria dedicato. L’iniziativa rafforza la collaborazione tra le due istituzioni, con l’obiettivo di offrire al pubblico un percorso culturale più ricco, immersivo e consapevole.