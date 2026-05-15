Dal 14 giugno al 27 settembre 2026 la Fondazione D’ARC di Roma presenta la mostra personale di Gabriele Silli, Immenso Spermatozoo Sottomarino, a cura di Giuliana Benassi. Un progetto espositivo che trasforma gli spazi della fondazione in un paesaggio sospeso tra abissi marini, detriti organici e profondità del subconscio.

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Il percorso ruota attorno a due grandi installazioni site-specific e a una serie di sculture che dialogano con la collezione permanente. In Rivolo secco (Le miserie), una scultura lunga oltre 35 metri, un flusso carnoso e nero attraversa la navata della Fondazione evocando siccità, sopravvivenza e un nichilismo beffardo.

Installazioni, performance e sculture

L’opera Io sono il plumbeo amo, l’intartarato, la corrente sottomarina… è una grande gabbia per pesci che ricalca la Sala M, concepita come psicoinstallazione abitativa. Durante l’inaugurazione sarà animata da una performance sonora dell’artista, che riattiva registrazioni su nastro degli anni 1999-2000.

Completano il progetto le sculture Lingua disumana dell’attore Charlie, cammello e Il guardiano (che è sempre un becchino), in cui la lingua animale diventa trofeo, bastone e figura ironica di controllo, riflettendo sul passaggio tra corpo, linguaggio e condizione esistenziale.

Info e orari

La mostra è visitabile dal giovedì alla domenica, ore 15:30-19:30, presso la Fondazione D’ARC, via dei Cluniacensi 128-130, Roma. Biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro, numerose categorie con ingresso gratuito. La sede è raggiungibile con METRO B Tiburtina e linee bus 163, 211, 309, 448; disponibile ampio parcheggio interno.