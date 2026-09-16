Dal 16 settembre al 6 dicembre 2026 il Museo di Roma in Trastevere ospita la mostra “Fulco Pratesi. Acquerelli Pionieri”, dedicata all’opera artistica del fondatore del WWF Italia in occasione dei 60 anni dell’associazione.

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L’esposizione, promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è curata da Olympia Pratesi con la collaborazione di Isabella Pratesi. Servizi museali a cura di Zètema Progetto Cultura.

Un viaggio tra acquerelli, taccuini e natura

In mostra una selezione di acquerelli, disegni e taccuini illustrati compilati quotidianamente nel corso di decenni. Le opere rivelano il lato più intimo di Fulco Pratesi: l’artista che osserva, racconta e difende la natura, trasformando il disegno in strumento di conoscenza, emozione e impegno civile.

Gli acquerelli non ritraggono solo animali e paesaggi, ma il legame profondo con il mondo vivente. Uccelli migratori, lupi, orsi, cetacei, tartarughe marine e fauna mediterranea tornano sulle carte come protagonisti di un universo visivo che unisce precisione scientifica e meraviglia poetica.

Fulco Pratesi, volto dell’ambientalismo italiano

Architetto, naturalista, scrittore e divulgatore, Pratesi ha guidato per oltre quarant’anni le principali battaglie del WWF Italia, dall’Operazione San Francesco per il lupo alle campagne per l’orso marsicano e i parchi nazionali, contribuendo alla legge quadro sulle aree protette del 1991.

Per generazioni è stato il volto dell’ambientalismo in Italia, tra televisione, libri, articoli, incontri nelle scuole e attività nelle Oasi WWF. La mostra ne restituisce le radici, mostrando come ogni azione pubblica nasca da uno sguardo capace di meravigliarsi davanti alla natura.

Dove: Museo di Roma in Trastevere, Piazza di S. Egidio 1/b – Roma.