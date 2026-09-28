Dal 14 novembre 2026 al 29 marzo 2027 la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia ospita la mostra Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento, dedicata all’avventura creativa nata dall’intuizione di Egidio Costantini nella Murano del secondo dopoguerra.

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L’esposizione, curata da Cristina Beltrami, riunisce oltre cento opere provenienti da musei e collezioni internazionali e ricostruisce il ruolo decisivo di Peggy Guggenheim nel dare respiro globale al progetto, aprendo le fornaci muranesi ai protagonisti dell’arte del XX secolo.

Artisti, collaborazioni e opere in vetro

Il percorso affianca sculture in vetro, disegni, dipinti e materiali d’archivio per raccontare le collaborazioni di Costantini con artisti come Georges Braque, Pablo Picasso, Oskar Kokoschka, Jean Cocteau, Jean (Hans) Arp, Max Ernst, Dorothea Tanning, Arman, Mark Tobey, Paul Jenkins e Matta.

Una sezione è dedicata ai dialoghi con Lucio Fontana, Remo Bianco, Giuseppe Capogrossi e Luigi Veronesi, fino ai rapporti con la scena giapponese degli anni Sessanta e Settanta e alle collaborazioni più tarde con James Coignard, Pino Mucchiut e l’architetto John C. Portman.

Il vetro come materiale del contemporaneo

Attraverso le sale della Collezione Peggy Guggenheim, la mostra mostra come la Fucina degli Angeli abbia contribuito ad affrancare il vetro dal ruolo puramente decorativo, trasformandolo in linguaggio d’avanguardia e lasciando un segno nella storia dell’arte moderna.