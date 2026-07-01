Dal 28 giugno all’1 novembre 2026 il Palazzo dei Priori di Fermo ospita la mostra “Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele”, un viaggio tra arte, cinema e cultura visiva dedicato a due delle icone femminili più potenti e contraddittorie del Novecento.
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Oltre 120 fotografie, spesso firmate da grandi autori come Nickolas Muray, Guillermo Kahlo, Edward Weston, Sam Shaw, Milton Greene e Richard Avedon, raccontano le loro vite dall’infanzia alla piena affermazione pubblica, tra successi, amori tormentati e fragilità nascoste.
Mostra, orari e biglietti
Il percorso espositivo mette in luce le sorprendenti affinità tra Frida e Marilyn: la costruzione dell’immagine pubblica, il rapporto complesso con il corpo, il desiderio di maternità mai realizzato e un forte impegno politico. Due sale finali, “Omaggio a Frida” e “Omaggio a Marilyn”, presentano opere di Andy Warhol, Mimmo Rotella, Marco Lodola, Xu De Qi e Zhang Hongmei.
La mostra è aperta da giugno a settembre tutti i giorni 10-13 / 16-20; a ottobre e novembre dal martedì al venerdì 10.30-13 / 15.30-18, sabato e domenica 10.30-13 / 15.30-19, lunedì chiuso.
Il biglietto unico Fermo Musei costa 10 euro (ridotto 8 euro, gratuito under 13, disabili, soci Icom e giornalisti) e comprende l’accesso al circuito museale cittadino. Informazioni e prevendite su fermomusei.it.