Dal 28 giugno all’1 novembre 2026 il Palazzo dei Priori di Fermo ospita la mostra “Frida Kahlo e Marilyn Monroe. Vite parallele”, un viaggio tra arte, cinema e cultura visiva dedicato a due delle icone femminili più potenti e contraddittorie del Novecento.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Oltre 120 fotografie, spesso firmate da grandi autori come Nickolas Muray, Guillermo Kahlo, Edward Weston, Sam Shaw, Milton Greene e Richard Avedon, raccontano le loro vite dall’infanzia alla piena affermazione pubblica, tra successi, amori tormentati e fragilità nascoste.

Mostra, orari e biglietti

Il percorso espositivo mette in luce le sorprendenti affinità tra Frida e Marilyn: la costruzione dell’immagine pubblica, il rapporto complesso con il corpo, il desiderio di maternità mai realizzato e un forte impegno politico. Due sale finali, “Omaggio a Frida” e “Omaggio a Marilyn”, presentano opere di Andy Warhol, Mimmo Rotella, Marco Lodola, Xu De Qi e Zhang Hongmei.

La mostra è aperta da giugno a settembre tutti i giorni 10-13 / 16-20; a ottobre e novembre dal martedì al venerdì 10.30-13 / 15.30-18, sabato e domenica 10.30-13 / 15.30-19, lunedì chiuso.

Il biglietto unico Fermo Musei costa 10 euro (ridotto 8 euro, gratuito under 13, disabili, soci Icom e giornalisti) e comprende l’accesso al circuito museale cittadino. Informazioni e prevendite su fermomusei.it.