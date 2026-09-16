Dal 11 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 le Terme di Caracalla a Roma ospitano la mostra “Frank Horvat”, un percorso dedicato a uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento.

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L’esposizione, promossa dalla Soprintendenza Speciale di Roma e organizzata da Electa, riunisce 72 immagini divise in tre sezioni che raccontano la ricerca di Horvat tra moda, reportage, ritratti e paesaggio.

Le tre sezioni della mostra

Nella palestra occidentale delle Terme un nucleo di scatti è dedicato ai ritratti di donne reali: fotografie di moda e immagini documentarie che mostrano donne libere dagli stereotipi, colte nella loro quotidianità, tra eleganza, lavoro e vita privata.

Negli ambienti voltati del complesso viene presentata la serie a colori Vere sembianze, in cui Horvat dialoga con la storia della pittura, reinterpretando celebri ritratti del passato attraverso volti contemporanei e una sofisticata ricerca su luce e colore.

Completa il percorso il ciclo in bianco e nero Goethe in Sicilia, realizzato nei primi anni Ottanta sulle orme del Viaggio in Italia: templi, paesaggi e architetture dell’isola entrano in risonanza con le rovine monumentali delle Terme di Caracalla, creando un suggestivo confronto tra memorie antiche e sguardo moderno.

La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Electa, con testi di Ferdinando Scianna, Fiammetta Horvat, Nunzio Giustozzi e dello stesso fotografo.