Dal 11 settembre 2026 al 10 gennaio 2027 le Terme di Caracalla a Roma ospitano la mostra “Frank Horvat”, un percorso dedicato a uno dei grandi maestri della fotografia del Novecento.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
L’esposizione, promossa dalla Soprintendenza Speciale di Roma e organizzata da Electa, riunisce 72 immagini divise in tre sezioni che raccontano la ricerca di Horvat tra moda, reportage, ritratti e paesaggio.
Le tre sezioni della mostra
Nella palestra occidentale delle Terme un nucleo di scatti è dedicato ai ritratti di donne reali: fotografie di moda e immagini documentarie che mostrano donne libere dagli stereotipi, colte nella loro quotidianità, tra eleganza, lavoro e vita privata.
Negli ambienti voltati del complesso viene presentata la serie a colori Vere sembianze, in cui Horvat dialoga con la storia della pittura, reinterpretando celebri ritratti del passato attraverso volti contemporanei e una sofisticata ricerca su luce e colore.
Completa il percorso il ciclo in bianco e nero Goethe in Sicilia, realizzato nei primi anni Ottanta sulle orme del Viaggio in Italia: templi, paesaggi e architetture dell’isola entrano in risonanza con le rovine monumentali delle Terme di Caracalla, creando un suggestivo confronto tra memorie antiche e sguardo moderno.
La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Electa, con testi di Ferdinando Scianna, Fiammetta Horvat, Nunzio Giustozzi e dello stesso fotografo.