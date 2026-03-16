Dal 18 aprile al 18 ottobre 2026 lo Spazio Gerra di Reggio Emilia presenta la mostra Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo, un progetto dedicato al rapporto tra parola, memoria e scorrere del tempo nell’opera del cantautore.

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Il percorso si sviluppa sui quattro piani dello Spazio Gerra, per circa 350 metri quadrati, articolato in nove gruppi tematici collegati ad altrettante canzoni. In mostra materiali d’archivio, fotografie, oggetti originali e riproduzioni dialogano con nuove opere di illustratori e fotografi ispirate all’universo gucciniano.

Tra le presenze visive spiccano i lavori di Simona Costanzo, Arianna Lerussi, Maurizio Mantovi, Veronica Ruffato, Silvano Scolari e Gianmario Taurisano, oltre alle produzioni fotografiche E Pavana un ricordo di Paolo Simonazzi e Zeitraum di Kai‑Uwe Schulte‑Bunert. La mostra è promossa dall’Assessorato alla Cultura e Giovani del Comune di Reggio Emilia, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, realizzata da ICS – Innovazione Cultura Società ETS e curata da Stefania Carretti, Lorenzo Immovilli ed Erika Profumieri. L’ingresso è gratuito.

L’intero progetto espositivo su Guccini punta a restituire la complessità della sua figura e del suo universo creativo, andando oltre la dimensione musicale per mettere in luce la ricchezza culturale e intellettuale della sua opera. Il percorso troverà prosecuzione anche in forma editoriale, con la pubblicazione di un volume autonomo che approfondirà i legami tra parole, oggetti e biografia dell’autore, estendendo nel tempo l’esperienza della mostra.